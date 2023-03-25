إصابة جنود صهاينة بالقرب من الحدود اللبنانية

العالم _ فلسطين

وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، وقعت الحادثة عندما قامت دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بفحص سيارة اقتربت من السياج الحدودي.

وأضافت الصحيفة أنه كان في السيارة جنديان نظاميان في إجازة ومواطن آخر.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق الأولي أظهر أن الجنديين النظاميين رفضا في البداية تعريف نفسيهما للجنود وتسبب ذلك في حدوث مشادة لفظية حادة، بدأت بعد ذلك تتصاعد إلى مشاجرة عنيفة تخللها رشق بالحجارة وتبادل للضربات واللكمات.

ووفقا للصحيفة، أطلق جندي الدورية النار في الهواء لأنه شعر بأن حياته في خطر، حسب قوله.



ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله إن "هذه حادثة خطيرة"، لافتا إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.