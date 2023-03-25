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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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منظمة الأمم المتحدة للطفولة"يونيسف"تحذر من أن ملايين الأطفال في اليمن يواجهون مخاطر متزايدة لناحية سوء التغذية حيث يموت طفل كل 10 دقائق
البنتاغون: أمريكا تنفذ ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم سابق بطائرة مسيرة أدى الى اصابة جنود أميركيين
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-03-2023
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/03/25/167976451590928300.mp4
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السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.