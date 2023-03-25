"حماس": عملية حوارة تبرهن على ديمومة المقاومة واستمراريتها

العالم _ فلسطين

وقال القانوع في تصريحات إذاعية:" إن عمليات المقاومة وضربات الشباب الثائر في الضفة الغربية ستتصاعد رداً على سلوك حكومة الاحتلال المتطرفة ولن تنكسر أو ينجح أحد من إيقافها".

وأشار إلى أن بلدة حوارة ستظل وشبابها الثائرين الأبطال أيقونة فخر للمقاومة وستتحطم على صخرة صمودها مخططات الاحتلال وستفشل كل محاولات حصارها وكسر إرادتها

وأصيب مساء اليوم، ثلاثة من الجنود "الإسرائيليين" في عملية اطلاق النار في حوارة جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

كما باركت سرايا القدس – "كتيبة جبع" عملية اطلاق النار البطولية، التي وقعت في حوارة قضاء نابلس مساء اليوم السبت.

و قالت سرايا القدس- كتيبة جبع: "نشد على أيدي ثوارنا ومجاهدي شعبنا الأبرار خاصة في الضفة الباسلة الذين عبروا عن وحدة الحال بين جغرافيا الوطن، وعن إرادة الشعب الفلسطيني المجاهد، ورفضوا غطرسة الإحتلال بالدم والبارود والنار".

و أكدت سرايا القدس بأن العملية البطولية في حوارة تأتي كرد طبيعي واضح على وجود العدو المجرم على أرضنا فلسطين وممارساته الوحشية بحق شعبنا البطل في جنين ونابلس وغزة والقدس وكل فلسطين كشاهد متجدد على وحدة ساحات المقاومة.