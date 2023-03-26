من جمال شهر رمضان في مصر..

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وقبل يوم من مطلع الشهر الكريم، انتشر مشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، لقيام عدد من المواطنين بتعليق زينة رمضان فوق كنيسة العذراء مريم، وإيصالها في شريط ممتد إلى مسجد السلام، المواجه للكنيسة، فأطلق نشطاء مواقع التواصل علی هذه المبادرة، عنوان "نجع حمادي الحلوة".

تمكن الاسرى الفلسطينيون من انتزاع اتفاق من كيان الاحتلال الاسرائيلي يقضي بوقف الاجراءات التعسفية والعقابية ضدهم. وفي المقابل علّق الاسرى في معتقلات الاحتلال الاضراب الجماعي المفتوح عن الطعام بعد ان رضخ الاحتلال لمطالبهم.

في بريطانيا أظهرت كاميرات المراقبة في أحد الشوارع حادثًا مروعاً، إذ استهدف مجهول رجلاً مسنّاً بعد خروجه من مسجد بمدينة برمنغهام، وأشعل النار فيه.

اما في فلسطين، فأطلق ناشطون ومرابطون فلسطينيون على مواقع التواصل وسم "سنفطر_ في_ القدس" للمشاركة الواسعة بحملة الإفطار داخل المسجد الاقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك من أجل التصدي للمخطط الصهيوني لتهويد القدس المحتلة.

وفي نفس المجال، أطلق ناشطون متضامنون مع القضية الفلسطينية حملة مقاطعة عالمية للتمور الإسرائيلية، خلال شهر رمضان المبارك، مستخدمين شعار "تفقدوا الملصق" و"لا تفطروا بطعم الفصل العنصري"، لافتين إلى تسلل بعضها إلى الأسواق الدولية والعربية تحت مسميات تخفي مكان إنتاجها، وهو المستوطنات غير الشرعية.