شاهد..زينة رمضانية في مصر تبهج مواقع التواصل

العالم - مصر

وقبل يوم من مطلع الشهر الكريم، انتشر مشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، لقيام عدد من المواطنين بتعليق زينة رمضان فوق كنيسة العذراء مريم، وإيصالها في شريط ممتد إلى مسجد السلام، المواجه للكنيسة، فأطلق نشطاء مواقع التواصل علی هذه المبادرة، عنوان "نجع حمادي الحلوة".

وعلق سامر علی الفيديو مغرداً:"زينة رمضان ممتدة ما بين كنيسة ومسجد صورة مبهجة جداً كل سنة واحنا كلنا طيبين".

وکتبت فيفي:"رمضان فى مصر غير الدنيا كلها هذا المشهد لن تراه الا فى مصر زينة رمضان ممتدة بين كنيسة ومسجد فى أحد شوارع مدينة نجع حمادى بمحافظة قنا".

اما امل خليل فقد غردت:"صورة متداولة لأحد شوارع نجع حمادي بمحافظة قنا.. زينة رمضان ممتدة ما بين كنيسة ومسجد. كل عام وكلنا بخير كل عام وشعب مصر كله بخير وامن وامان... كل عام والامة العربية والاسلامية بخير واستقرار ومحبة".