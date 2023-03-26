الاحتلال يعتقل 3 شبان من مخيم في 'طولكرم' والمقاومون يتصدون+ فيديو

العالم - الإحتلال

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مخيم نور شمس في محافظة طولكرم مع استمرار الاشتباكات.

وبعد اشتباكات عنيفة ومحاصرة قوات كبيرة للمنزل ، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من وسام وعبد أبو لبدة، وبهاء فياض من داخل منزل عائلة الشهيد سيف الدين أبو لبدة قبل أن تنسحب من المخيم بشكل كامل.

من جهتها، أكدت كتيبة طولكرم في الضفة المحتلة اليوم الأحد، أن المقاومين يتصدون لاقتحامات العدو على أطراف المخيم عند منطقة المحجر وجميع المحاور وسيكون هناك مفاجئات لا يتوقعها العدو.

وقالت كتيبة طولكرم في بيان لها: يا جماهير شعبنا العظيم يا من تخلع القبعات احتراما لكم أهلنا المدنيين في محافظة طولكرم عامة وفي مخيم نور شمس خاصة جنودكم يتصدون لاقتحامات العدو على أطراف المخيم عند منطقة المحجر وجميع المحاور وسيكون هناك مفاجآت لا يتوقعها العدو".

وتابعت:" نرجوا منكم أخذ الحيطة والحذر وإعطاء المجال لجنودكم للتصدي فلا نريد أن يصاب أحدكم أو تعرضون أنفسكم للخطر فلا تجزعونا بكم واتركوا بني صهيون لنا نعلم جيداً كيف نردهم خائبين بإذن الله."