مصدر دبلوماسي غربي: 'الرباعية' تواصل مشاوراتها واحتمالات عقدها تتزايد

العالم - سوريا

ونقل الزميل حسام زيدان عن المصدر "الذي فضل عدم الكشف عن اسمه" توضيحه بأن هناك تقارباً في عدد من النقاط التي منعت حصول هذا الاجتماع حتى الآن، ولفت إلى أن احتمالات عقد «الرباعية» باتت تتزايد.

وأشار المصدر إلى أن الضمانات التي أصرت عليها دمشق لجهة الثوابت التي حددتها والخاصة بضرورة الحصول على ضمانات من تركيا بالانسحاب من أراضيها ووقف دعم التنظيمات المسلحة مازالت على طاولة البحث، حيث إن هذه الثوابت ستشكل بالضرورة الأرضية التي ستنطلق منها أي مباحثات سياسية تجمع سورية وتركيا على طاولة واحدة.

وتابع مراسل موقع العالم الاخباري قائلا: لفتت المصادر إلى ما جرى تسريبه عبر الإعلام الروسي عن استعداد تركيا لسحب قواتها في سورية، حيث كشفت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» بأن السلطات التركية مستعدة لمراجعة شكل وجود قواتها في سورية من أجل تحفيز المفاوضات مع جارتها بشأن إعادة العلاقات الثنائية.

كما لفتت الصحيفة الروسية إلى أن التهديدات التركية ببدء عملية برية من أجل إقامة «منطقة آمنة»، وإجراءات الطرد القسري لبعض اللاجئين، لم تعد تأتي أكلها من حيث كسب نقاط بين الناخبين، خاصة عندما يَعِد خصومُ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حالة فوزهم بالتقرب إلى أقصى قدر ممكن من الحكومة السورية من أجل تحفيز العودة الجماعية للاجئين، حيث أظهرت استطلاعات للرأي أجريت في كانون الأول الفائت بأن 59% من الأتراك يؤيدون هذا الموقف.