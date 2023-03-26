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تحديد موعد اجراء انتخابات برلمان كردستان العراق

تحديد موعد اجراء انتخابات برلمان كردستان العراق
الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

حددت رئاسة منطقة كردستان العراق اليوم الأحد، موعد إجراء انتخابات برلمانها، فيما أكدت، أن جميع الجهات متفقة على الموعد.

العالم - العراق

ونقلت "وكالة الانباء العراقية (واع)"، عن بيان رئاسة كردستان قوله، انه بناء على المادة رقم 1 لسنة 2005، المعدل، حدد رئيس حكومة كردستان يوم 18-11-2023، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية لمنطقة كردستان.

فيما، أكد المتحدث باسم الرئاسة دلشاد شهاب بمؤتمر صحفي ، أن "جميع الجهات متفقة على موعد الانتخابات"، مشيراً إلى أن علاقات كردستان العراق مع أمريكا "في أحسن حالاتها".

وبشأن موضوع النفط والغاز أكد شهاب، أنه "يوجد تفاهم جيد في ما يخص موضوع النفط والغاز"، لافتاً إلى أنه يجب عدم فرض إرادة أحد على قرار المكونات في كردستان.

وذكر، أن "انتخابات المحافظات العراقية لن تقام في كردستان"، موضحاً، أن لكردستان العراق "قانوناً خاصاً".

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