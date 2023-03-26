إحياء ليوم الصمود الوطني.. مسيرات مليونية في صنعاء و14محافظة

العالم - اليمن

وحمل المشاركون في المسيرات الأعلام اليمنية وشعارات المناسبة وصورا للسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وشعارات الحرية واللافتات الرافضة للسياسة الأمريكي والمنددة بالعدوان والحصار السعودي الأمريكي على اليمن، مرديين هتافات رافضة للعدوان والحصار ومنددة بجرائم العدوان ومجازره بحق اليمنيين، مؤكدة الثبات والتصدي للعدوان، داعية القوات المسلحة للرد المزلزل وكسر العدوان والحصار.

وأكد المتظاهرون تمسكهم بقضيتهم العادلة والصمود والرفض ومواجه العدوان على بلدنا، محذرين تحالف العدوان من الاستمرار في الحصار والعدوان والاحتلال داعين القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها إلى الرد الحازم على دول تحالف العدوان حتى تحقيق النصر.

ففي العاصمة صنعاء خرجت مسيرة مركزية كبرا في ساحة باب اليمن.

وشهدت محافظة الحديدة مسيرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف بمدينة الحديدة.

وفي محافظة صعدة خرجت المسيرات في مدينة صعدة، وساحة شعارة برازح.

وفي محافظة تعز خرجت المسيرات في 6 ساحات هي ساحة مفرق ماوية مديرية التعزية لمشاركين من مديريات التعزية - ماوية - صاله، وساحة الكمب السكنية مديرية مقبنه للمشاركين من مديريات مقبنه - المخا - جبل حبشي، ساحة دمنة خدير لمديريات خدير - صبرالموادم - سامع - الصلو – المسراخ، ومراكز مديريات شرعب السلام وشرعب الرونة.

وفي محافظة إب شهد الاستاد الرياضي بمركز المحافظة، والشارع العام بمدينة يريم، مسيرات حاشدة إحياء ليوم الصمود.

وإلى محافظة البيضاء خرجت المسيرات في مثلث البنك بمدينة البيضاء، وشارع نادي الأحمدي أمام النافورة بمدينة رداع، والشارع العام بمدينة السوادية.

وفي محافظة الجوف خرجت مسيرات يوم الصمود في ساحة سوق الاثنين بمدينة المتون ومركز مديرية المراشي.

وشهد مركز محافظة المحويت مسيرات لمديريات الرجم والمدينة وجبل المحويت، كما شهدت مراكز بقية المديريات في المحافظة مسيرات غفيرة بالمناسبة.

وفي محافظة ذمار شهدت ساحة المدينة مسيرة حاشدة في ساحة المدينة.

وفي محافظة ريمة خرجت المسيرات في مركز مديرية الجبين وكذلك في مراكز كافة المديريات الأخرى.

وفي محافظة مارب خرجت المسيرات في مديرية صرواح، ومنطقة قانية في مديرية ماهلية

وشهدت محافظة الضالع خروجا جماهيريا غفيرا في مديريتي دمت والحشاء للمشاركة في المسيرات.

وفي حجة خرجت مسيرة مركزية واسعة في المدينة، وكذلك شهدت بقية المديريات الـ30 الأخرى مسيرات غفيرة في يوم الصمود الوطني.

أما محافظة عمران فقد خرجت المسيرات في مركز المحافظة شارع الشهيد الصماد، وساحة مدينة خمر.