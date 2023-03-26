مساعد الرئيس الايراني: الحكومة سخّرت الطاقات لـ "كبح التضخم ونمو الانتاج"

العالم - إيران

وبحسب وكالة ارنا، فقد لفت "منصوري" في تصريح صحفي اليوم الاحد، الى ان الحكومة الايرانية الثالثة عشرة، وضعت نصب اولوياتها خلال العام الجديد، تحقيق شعار كبح التضخم ونمو الانتاج.

واوضح، ان الزيارات التفقدية للمحافظات التي سيقوم الرئيس الايراني واعضاء مجلس الوزراء خلال السنة الجديدة، تهدف الى مواصلة الجهود لحل ومعالجة مشاكل المواطنين وانجاز المشاريع التنموية في ارجاء البلاد وبما يشمل المناطق المحرومة.

واعتبر هذا المسؤول، زيارات "رئيسي" التفقدية، من شانها تقريب المسافات بين المسؤولين، من اجل التعرف على مشاكلهم والعمل على معالجتها.

واستطرد مساعد الرئيس الايراني قائلا، ان "محافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد)، ستشكل المحطة الاولى من زيارات آية الله السيد ابراهيم رئيسي التفقدية للمحافظات والمدن المختلفة خلال العام الجديد، وذلك نظرا للمشاريع الاساسية في هذه المحافظة المدرجة على جدول اعمال الحكومة".