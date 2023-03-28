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قانون التقاعد يلهب الشارع الفرنسي ويغضب النقابات ويحرج الحكومة

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

ينقلب المشهد في فرنسا على خلفية مطالب اجتماعية ويتعقد ،في وقت لا تبدي فيه الحكومة اية اشارات بما يخص قانون التقاعد..وبين الرفض الشعبي والاصرار الرسمي تعود الاحتجاجات حاشدة تنديدا بسياسات الحكومة برفع سن التقاعد من اثنتين وستين الى اربعة وستين، وذلك للجولة العاشرة.

العالم - خاص بالعالم

تظاهرات شابها العنف والاقتتال في الشوارع كما حصل الخميس ووصف بانه الاسوأ الذي تمر به البلاد، وازاء انسداد افق الحلول ،طالبت نقابات عمالية الرئيس إيمانويل ماكرون بوقف خططه الرامية إلى رفع سن التقاعد مع اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات في مختلف انحاء فرنسا، ونشر السلطات للآلاف من رجال الشرطة..

وقال لوران بيرجيه:"أمين عام الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل:" كيف تريدون منا أن نناقش إذا لم نستطع التحدث عن المعاشات التقاعدية في هذه الفترة؟ عرضنا مخرجا. الآن على الحكومة الرد عليه ، على ما يبدو أنها ليست جاهزة للحظة .كانت هناك بعض المحاولات لإجراء محادثات بين قادة النقابات والحكومة في الأيام الأخيرة لكنها باءت بالفشل".

هنا في جنوب غرب البلاد وضمن تحركات الثلاثاء اقتحم متظاهرون مطار بياريتز المدني وقاموا باطلاق قنابل دخانية واغلاق بعض صالاته قبل ان يتم اغلاقه وتعطيله..كما احتل محتجون محطة للسكك الحديد في مدينة مرسيليا جنوب البلاد

وخرج ملايين المتظاهرين في احتجاجات يخيم عليها الطابع السلمي وانضموا لموجة الإضرابات التي بدأت في منتصف يناير - كانون الثاني الماضي للاعتراض على خطط ماكرون لمد سن التقاعد عامين إضافيين إلى اربعة وستين .لكن حالة الاستياء الشعبي تحولت إلى موجة مناهضة أوسع نطاقا لماكرون.

وتفاقمت حدة الاحتجاجات بعد أن استخدمت الحكومة سلطات دستورية خاصة لتمرر مشروع قانون المعاشات التقاعدية دون عرضه للتصويت النهائي من جانب البرلمان قبل نحو أسبوعين، مما أثار موجة من الفوضى تشبه احتجاجات حركة السترات الصفراء خلال الفترة الأولى من حكم ماكرون عام الفين وتسعة عشر.

في فرنسا اليوم يتوقف النقاش عند موقف ماكرون المدافع عن شروع قانون سن التقاعد ويقول انه ضروري حتى لا تفلس البلاد، فيما ترى النقابات وأحزاب المعارضة أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف، ومع غياب الحلول اصبح الشارع فيصلا بين المعسكرين..

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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