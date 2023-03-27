ملخص.. المغرب العربي وملف التطبيع يتصدر المشهد

العالم – المغاربية

كما تطرق البرنامج إلى مساع في ليبيا لتشكيل قوة عسكرية مشتركة بين الشرق والغرب وتسارع وتيرة التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الاسرائيلي وغلاء الاسعار في الجزائر خلال شهر رمضان المبارك وجدل في موريتانيا بشأن ترشيحات الحزب الحالك للانتخابات المقبلة.

وسلط البرنامج الضوء على تحول التطبيع بين كيان الاحتلال الاسرائيلي والمغرب الى خط أحمر بالنسبة للديوان الملكي المغربي.

المعارضون لسياسات الرباط يقولون أن المغاربة لا يمكنهم انتقاد الكيان المحتل أو المس به، ما بات يعرض الرافضين للتطبيع أو المنتقدين له لمخاطر كبيرة بينها التضييق والاتهام بالخيانة.

البيان الملكي الذي جاء ردا على حزب العدالة والتنمية الاسلامي حول التطبيع كشفت انه حمل دفاعا مستميتا عن العلاقة بين الرباط وتل أبيب، معتبرا أن أي انتقاد يوجه للصهاينة هو مجرد مزايدات سياسية وحملات انتخابية ضيقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6575513