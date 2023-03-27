الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣
٠٨:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

محامي 'نتنياهو' يحذر من وقف تمثيله

محامي 'نتنياهو' يحذر من وقف تمثيله
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال بواز بن تسور، محامي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه سيتوقف عن تمثيله قانونيا إذا مر الإصلاح القضائي.

العالم- الإحتلال

وأكد بن تسور لموقع "والا" أنه أبلغ نتنياهو بأنه سيتوقف عن الدفاع عنه في محاكمته القضائية الجارية في ملف الفساد في حالة استمرار التعديلات القضائية.

والأسبوع الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه ويمنع محاكمته.

ومشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، يقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.

وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة عن القيام بمهامه. وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.

تصنيف :

روابط ذات صلة

نتنياهو يقيل وزير الحرب الإسرائيلي "يوآف غالانت"

مسؤول عسكري "إسرائيلي": نتنياهو أعلن حربا أهلية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في ختام اجتماعهم في دمشق.. وزراء زراعة سوريا والعراق والاردن ولبنان يوقعون مذكرة تفاهم وتعاون

محامي 'نتنياهو' يحذر من وقف تمثيله

شاهد.. ليالي طهران في شهر رمضان

أكبر إضراب في قطاع المواصلات يشل قطاع النقل في ألمانيا

تجميد حركة الإقلاع للطيران في مطار بن غوريون

عبداللهيان يلتقي لافروف في موسكو قريبا