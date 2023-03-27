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كازاخستان: 6 أحزاب تدخل برلمان البلاد يتصدرها 'أمانات'

كازاخستان: 6 أحزاب تدخل برلمان البلاد يتصدرها 'أمانات'
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الكازاخستانية نتائج الانتخابات التشريعية في البلاد، حيث دخلت "المجلس" 6 أحزاب، يتقدمها حزب "أمانات" بنسبة 53.9% من أصوات الناخبين.

العالم- أسيا والباسفيك

جاء ذلك فيما أفادت به وكالة "نوفوستي" للأنباء صباح اليوم الاثنين، حيث صرح رئيس لجنة الانتخابات المركزية نورلان أبديروف بأن حزب "أمانات" حصل على أصوات 53.9% من أصوات الناخبين في انتخابات "المجلس" (المجلس الأدنى من برلمان البلاد).

وتابع أبديروف أن حزب الشعب الديمقراطي الوطني "أويل" تجاوز عتبة 5%، وحصل على 10.9%، كما حصل حزب "الجمهورية" Respublica على 8.59%، وحزب الشعب الكازاخستاني على 6.8%، والحزب الوطني الاشتراكي الديمقراطي على 5.2%.

ولم يتخط عتبة 5% فقط حزب الخضر "بيتك" الذي حصل على 2.3%، وهو ما يعني عدم السماح له بالمشاركة في توزيع النواب.

وقد أجريت انتخابات مبكرة لنواب "المجلس" و"المصلحات" (المجالس التمثيلية المحلية) في كازاخستان 19 مارس الجاري، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 54.21%.

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كازاخستان: 6 أحزاب تدخل برلمان البلاد يتصدرها 'أمانات'