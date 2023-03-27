الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣
٠٧:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديوغرافيك.. كباش داخل حكومة نتنياهو والانقسام يشل كيان الاحتلال

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

عندما يُسحق نتنیاهو بین قراره إصلاح القضاء وحكم قاضي المحكمة العليا!

ماذا يعني كشف نتنیاهو عن نقاشات امنية اسرائيلية استعداداً للهجوم على ايران؟

استقالة السفير الإسرائيلي لدى كندا بسبب نتنیاهو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أكبر إضراب في قطاع المواصلات يشل قطاع النقل في ألمانيا

تجميد حركة الإقلاع للطيران في مطار بن غوريون

عبداللهيان يلتقي لافروف في موسكو قريبا

تقرير.. كندا ترفض استقبال نساء من رعاياها من أسر 'داعش'

الموقف الأميركي حيال الاستحقاق الرئاسي في لبنان غير متناغم مع المقترح الفرنسي 

فيديوغرافيك.. كباش داخل حكومة نتنياهو والانقسام يشل كيان الاحتلال