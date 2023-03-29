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أكبر معرض كتب عائم في العالم يصل إلى العراق

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

استضافت مدينة البصرة جنوبي العراق اضخم معرض دولي عائم للكتب على متن السفينة لوكوس هوب التي رست على ضفاف نهر اروند وسط المدينة وضمت السفينة على متنها اكثر من 5000 كتاب من دور نشر عالمية وبلغات مختلفة وسط اقبال كثيف من قبل القراء وهواة اقتناء الكتب.

العالم - خاص بالعالم

في حدث ثقافي هو الاول من نوعه في العراق، استضافت البصرة المعرض الدولي العائم للكتاب على متن سفينة ( لوغوس هوب ) التي رست على ضفاف كورنيش المدينة، وتتيح هذه المكتبة الضخمة للزوار الابحار بين مجموعة مختارة من الكتب في مختلف المجالات.

ومن دور نشر عالمية وباللغتين العربية والانكليزية تضم السفينة ارشيفا ضخما وكتبا متنوعة يتجاوز عددها الخمسة الاف كتاب.

كما يعمل على متن السفينة نحو 400 متطوع من سبعين جنسية مختلفة يستقبلون مئات القراء وهواة اقتناء الكتب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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