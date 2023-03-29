أكبر معرض كتب عائم في العالم يصل إلى العراق

العالم - خاص بالعالم

في حدث ثقافي هو الاول من نوعه في العراق، استضافت البصرة المعرض الدولي العائم للكتاب على متن سفينة ( لوغوس هوب ) التي رست على ضفاف كورنيش المدينة، وتتيح هذه المكتبة الضخمة للزوار الابحار بين مجموعة مختارة من الكتب في مختلف المجالات.

ومن دور نشر عالمية وباللغتين العربية والانكليزية تضم السفينة ارشيفا ضخما وكتبا متنوعة يتجاوز عددها الخمسة الاف كتاب.

كما يعمل على متن السفينة نحو 400 متطوع من سبعين جنسية مختلفة يستقبلون مئات القراء وهواة اقتناء الكتب.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...