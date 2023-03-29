بدء تسلم ملفات الترشح للانتخابات البرلمانية في موريتانيا

العالم - خاص بالعالم

وفي نفس الإطار أطلقت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أعمال برنامج دعم المسلسل الانتخابي والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الأطراف المعنية وخاصة السكان، ووسائل الاعلام، والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والحكومة على دعم الحريات السياسية من أجل إرساء المسار السياسي والديمقراطي.

إضافة إلى دعم مشاركة السكان في مسار الانتخابات السياسية وإزالة العراقيل الاجتماعية، والاقتصادية، والتشريعية والسياسية للمشاركة وتسهيل ولوج تنمية الآليات المسؤولة عن الرقابة من أجل حكامة أنجع داخل الدولة، ومن طرف السكان والمجتمع المدني، وصولا إلى ترقية الشرعية الانتخابية لمواصلة المسار الانتخابي الحر.

وتم هذا العام استحداث لائحة وطنية للشباب ضمن اللوائح البرلمانية يشترط فيها تمثيل النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

مع إعلان دفع ملفات المترشحين للانتخابات المحلية والجهوية والبرلمانية القادمة بدأت المشاكل الداخلية للأحزاب تخرج للعلن وهو ما قد يغير بعض الموازين.

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