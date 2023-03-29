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بدء تسلم ملفات الترشح للانتخابات البرلمانية في موريتانيا

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

بعد الكثير من التحضير بدأت موريتانيا تقترب بوتيرة أكثر تسارع حيث بدأت الأحزاب في دفع ملفات مرشحيها الذين تم اختيارهم ليكونوا واجهتها في الحملة الانتخابية، الأمر الذي يجعل سيعطي صورة أكثر قربا لحظوظ كل حزب في التقدم على غيره .

العالم - خاص بالعالم

وفي نفس الإطار أطلقت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أعمال برنامج دعم المسلسل الانتخابي والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الأطراف المعنية وخاصة السكان، ووسائل الاعلام، والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والحكومة على دعم الحريات السياسية من أجل إرساء المسار السياسي والديمقراطي.

إضافة إلى دعم مشاركة السكان في مسار الانتخابات السياسية وإزالة العراقيل الاجتماعية، والاقتصادية، والتشريعية والسياسية للمشاركة وتسهيل ولوج تنمية الآليات المسؤولة عن الرقابة من أجل حكامة أنجع داخل الدولة، ومن طرف السكان والمجتمع المدني، وصولا إلى ترقية الشرعية الانتخابية لمواصلة المسار الانتخابي الحر.

وتم هذا العام استحداث لائحة وطنية للشباب ضمن اللوائح البرلمانية يشترط فيها تمثيل النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

مع إعلان دفع ملفات المترشحين للانتخابات المحلية والجهوية والبرلمانية القادمة بدأت المشاكل الداخلية للأحزاب تخرج للعلن وهو ما قد يغير بعض الموازين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 29-03-2023

بالفيديو.. بدء تسلم ملفات الترشح للانتخابات البرلمانية في موريتانيا

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