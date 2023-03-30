عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف نقاطا في محيط دمشق

العالم - خاص بالعالم

العدوان وقع فجر الخميس حسبما ذكر مصدر عسكري سوري بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، فيما تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وزارة الخارجية السورية أكدت أن العدوان الإسرائيلي الإرهابي على محيط دمشق هو استمرار للنهج الفاشي تجاه شعوب ودول المنطقة.

وشددت الوزارة في تغريدة على تويتر؛ على ضرورة وضع حد للاحتلال الإسرائيلي ولاعتداءاته المتكررة، ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها؛ كي تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار.

واعتبرت الوزارة ان الاعتداء في هذه المرحلة بالتحديد يشكل محاولة للهروب من التفتت الداخلي الذي يشهده كيان الاحتلال الاسرائيلي. في إشارة إلى الأزمة الداخلية الأسوأ منذ سنوات في الكيان.

أدانت كتلة الوفاء للمقاومة النيابية اللبنانية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وعبرت عن تضامن اللبنانيين مع سورية في مواجهة هذه الغطرسة الإسرائيلية المتمادية.

وأكدت الكتلة في بيان أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو رهن بردع الصهاينة المعتدين، وزوال احتلالهم عن فلسطين والجولان العربي السوري وعن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في لبنان.

وتتعرض سوريا باستمرار للعدوان الإسرائيلي على أراضيها؛ ومنذ أيام، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا بالصواريخ على مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وفي السابع من الشهر الجاري، تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان جوي من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية، استهدف مطار حلب، الأمر الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية وخروجه عن الخدمة.

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