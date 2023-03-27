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نتنياهو يخضع ويعلق خطة الإصلاحات القضائية

نتنياهو يخضع ويعلق خطة الإصلاحات القضائية
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" مساء يوم الإثنين، وقف خطة الإصلاحات القضائية بشكل مؤقت.

العالم _ فلسطين

وقال "نتنياهو" اليوم الاثنين إنه سيرجئ التعديلات القضائية إلى الدورة البرلمانية المقبلة، رغبة في منع الانقسام في الأمة، وفق قوله.

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون في وقت الذروة "من منطلق الرغبة في منع شقاق في الأمة، قررت تأجيل القراءتين الثانية والثالثة من أجل التوصل لتوافق واسع في الآراء" حسب وصفه.

وتحدث نتنياهو بعد خروج مظاهرات حاشدة في الشوارع تعد من أكبر الاحتجاجات في الاراضي المحتلة.

وتطرق نتنياهو إلى تلك المظاهرات المعارضة واتساع رقعة رفض الخدمة العسكرية بالجيش قائلا، إن ما سماها أقلية متطرفة مستعدة لتمزيق البلاد، معتبرا أن رفض الخدمة العسكرية هو نهاية مايسمى "إسرائيل".

وفور انتهاء خطاب نتنياهو، أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال في كيان الاحتلال الاسرائيلي تعليق الإضراب إثر إعلان نتنياهو تأجيل التعديلات القضائية.

وقد تظاهر قرابة 10 آلاف من أنصار اليمين الإسرائيلي، مساء الإثنين، أمام المحكمة العليا بمدينة القدس المحتلة، تأييدا لخطة الإصلاح القضائي التي تسعى الحكومة لتمريرها، وسط انقسام مجتمعي حاد.

وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا أمام المحكمة (أعلى هيئة قضائية)، باستمرار الائتلاف الحاكم في دفع تشريعات الخطة المثيرة للجدل.

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