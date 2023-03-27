الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣
٠٦:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

البرلمان الهنغاري يصادق على انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو"

البرلمان الهنغاري يصادق على انضمام فنلندا إلى حلف
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

صادق البرلمان الهنغاري اليوم الاثنين بعد أشهر من التسويف، على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

العالم _ أوروبا

وفي البرلمان الذي يهيمن عليه حزب رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، صوّتت أغلبية كبيرة (182 من أصل 199 نائبا) على انضمام هلسنكي إلى الحلف، بينما ستتمّ "لاحقا" مناقشة عضوية السويد بحسب حزب "فيدس" الحاكم.

ومن أصل الأعضاء الـ30 في الحلف، صادقت 28 دولة على انضمام البلدين.

من جانب آخر، فان ستوكهولم قلقة أيضا من تأخر بودابست رغم الدعم الذي عبرت عنه حكومة أوربان رسميا.

ومع بدء الحرب الأزمة الأوكرانية، قرّرت فنلندا والسويد طي صفحة سياستهما القائمة على عدم الانحياز العسكري السارية منذ التسعينات، الموروثة من عقود من الحياد الإلزامي او الاختياري، عبر المطالبة بالانضمام الى حلف شمال الاطلسي في مايو 2022.

وأعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منتصف مارس موافقته على انضمام فنلندا ومن المتوقع أن يتم التصويت على ذلك في البرلمان قريبا.

روابط ذات صلة

تركيا تقرر البدء بالعملية البرلمانية لقبول انضمام فلندا لحلف الناتو

رئيس فنلندا: تركيا بصدد قبول عضويتنا في 'الناتو'

أردوغان يؤكد التزام بلاده بتعهدها فيما يتعلق بانضمام فنلندا للناتو

الكشف عن الموعد المحتمل لمصادقة تركيا على طلب انضمام فنلندا لحلف الناتو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البرلمان الهنغاري يصادق على انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو"

 "دبلوماسية الجوار" الإيرانية تربك "إسرائيل"

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. هل رضخ نتنياهو لضغط الشارع الاسرائيلي ليعلن عن تسوية؟

"إسرائيل"على صفيح ساخن.. هيرتزوغ وقادة آخرين في الكيان يحذّرون من حرب أهلية

تحذير من التداعيات الخطيرة لنقص المستلزمات الطبية في غزة

محكمة باكستانية تحمي عمران خان من الاعتقال