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ايران تستنكر الاساءة للقرآن الكريم في الدنمارك

ايران تستنكر الاساءة للقرآن الكريم في الدنمارك
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، بشدة، العمل الشنيع الذي قامت به جماعة متطرفة في الدنمارك بإهانة القرآن الكريم مرة أخرى، خاصة في شهر رمضان المبارك.

العالم - إیران

واذ حذر كنعاني في تصريح له اليوم الاثنين من تكرار وتزايد الإهانات للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية في بعض الدول الأوروبية، أدان صمت ادعياء حقوق الإنسان تجاه مثل هذه الأعمال، وأضاف: مثل هذه الأساليب توفر الارضية لنشر الكراهية والتطرف وترويج العنف ، والتي من شانها ان تعرّض للخطر السلام والتعايش السلمي للبشرية والأمن العالمي.

واعتبر التغاضي عن الاساءات الاخيرة باسم حقوق الإنسان بانه يتعارض تمامًا مع حقوق الإنسان العالمية والأصيلة ، وقال: ان جمهورية إيران الإسلامية والدول والشعوب الإسلامية تتوقع من السلطات الدنماركية، من خلال التصرف بمسؤولية وإلغاء تصاريح مثل هذه الاساءات وترويج الكراهية، العمل على منع تكرار مثل هذه العروض المهينة تحت ذريعة حرية التعبير.

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ايران تستنكر الاساءة للقرآن الكريم في الدنمارك

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