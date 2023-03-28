شاهد.. عين على شبكات التواصل في العالم العربي

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في التفاصيل.. "بنيامين نتنياهو" الرجل الذي كان يقال إنه الأقوى في كيان الاحتلال الاسرائيلي، يعيش أضعف وأسوأ أيام حياته السياسية. تظاهرات واحتجاجات ضخمة في شوارع الكيان، ومطالبات تتخطى وقف التعديلات الدستورية إلى المطالبة إلى إسقاط حكومة نتنياهو.



وأما في لبنان، وكأنه لم يعد هناك أي مشكلة في لبنان سوى التوقيت الصيفي، لتصبح قضية تقديم أو تأخير الساعة مع حلول فصل الربيع وشهر رمضان قضية صراع أخذت بسرعة أبعادا طائفية. فيما بدأ كثيرون يحذرون من اشعال الساحة اللبنانية لاسباب تافهة كتقديم وتأخير الساعة كما يقولون.



وفي أروبا، "ايمانويل ماكرون" على كف عفريت، الرئيس الفرنسي يواجه أسوأ مواجهات واكبر احتجاجات ضد سياساته لاسيما المتعلقة بقانون التقاعد، شوارع فرنسا تحولت الى ساحة معركة، والمحتجون متمسكون بمواصلة التظاهر، ومصير ماكرون، اصبح بيد الفرنسيين.



وقد نسمع بخدمة ما تقدم مقابل المال، أو سلعة ندفع ثمنها للحصول عليها، لكن هل سمع أحد من قبل بدعاء مقابل المال؟ هذا ما حصل في تركيا مع عرض أحد الأشخاص الدعاء للنجاة من الزلزال، والمقابل، خمس وعشرين ليرة تركية.



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