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قيادي في انصار الله: الشعب اليمني أصبح يفرض رأيه على الأخر

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله "عبد الوهاب المحبشي" إن الشعب اليمني أصبح بالوضع الذي يفرض رأيه على الأخر.

العالم - خاص بالعالم

وقال "المحبشي" في لقاء مع قناة العالم الاخبارية وسيبث لاحقا، "إن الشعب اليمني أصبح على يقين بأن وضعه يتحسن الى الافضل على كافة المستويات، سوءا على المستوى العسكري او الاقتصادي، او على مستوى التماسك الاجتماعي، وعلى مستوى اعادة نظم القوات المسلحة او بنائها او ترتيبها، وعلى مستوى القدرة على ادارة المعركة السياسية والعسكرية بشكل أفضبل وأكثر حرفية واقتدار من ما كان عليه الوضع في البدايات".

وتابع: "اليوم الشعب اليمني يشعر قد أصبح بالوضع الذي يفرض على الاخر الامور التي يجب ان تتم وبداية بفرض الهدنة، الهدنة لم تحصل كرما ولا تبرعا من الامم المتحدة وانما اجبر الاخر على القبول بوقف اطلاق النار.

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