العالم - لبنان

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من بيروت، ان تزويد لبنان بـ100 ميغاواط كهرباء من الأردن سيبدأ فور توصله لاتفاق مع البنك الدولي.

ونقل الزميل حسين عزّالدين عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره عبدالله بوحبيب، أن "تزويد لبنان بـ100 ميغاواط كهرباء من الأردن سيبدأ فور توصل لبنان لاتفاق مع البنك الدولي"، وأكد أنه "سيستمر بالوقوف إلى جانب لبنان لتجاوز الأزمة".

وأفاد بأنه بحث مع بو حبيب المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، مؤكدا أن الأردن يقف بكل إمكانياته إلى جانب الشعب الفلسطيني ومستمر بالعمل لوقف ما يتعرض له من انتهاكات.

وقبل أيام، حذر صندوق النقد الدولي من أن لبنان يمر بـ"لحظة خطيرة للغاية" في ظل انهيار اقتصادي متسارع، وأن التقاعس عن تطبيق الإصلاحات من شأنه أن يدخل البلاد في "أزمة لا نهاية لها".