ازدياد اصابة الأردنيين بالامراض التنفسية هل تنذر بعودة كورونا؟

العالم _ الأردن

بدوره اكد الدكتور الأردني محمد الطراونة،أخصائي امراض الصدرية والتنفسية والحساسية،أن أعداد الوفيات والإصابات بكورونا انخفضت بشكل كبير عالميا، خلال الأشهر الماضية.



وقال الطراونة ،اليوم الثلاثاء، إن أعداد الوفيات بكورونا انخفضت على مستوى العالم بنسبة 50%، فيما انخفضت الاصابات بنسبة 70%.



وبين أن الزيادة الكبيرة بالأمراض التنفسية بالآونة الأخيرة، جاءت بالتزامن مع التقلبات الجوية بين يوم وآخر، إضافة الى اختلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار.



وتابع: "موجة الغبار التي أثرت على المملكة في الفترة الماضية، إضافة الى موسم إزهار شجر اللوزيات، كلها عوامل أدت الى انتشار الأمراض التنفسية كالإنفلونزا والرشح والزكام".



وأوضح الطراونة أن فرق درجت الحرارة الكبير بين الليل والنهار، وخروج الناس دون ارتداء ملابس دافئة، تعد عوامل ساهمت بإصابتهم بنزلات البرد، مضيفا أن الفترة الانتقالية بين الشتاء والربيع تشهد ظهور الفيروسات التنفسية مثل الانفلونزا، مؤكدا أن الموضوع ليس له علاقة بكورنا.



ونوه الى أن ملف كورونا بات على وشك الإغلاق في غضون شهرين أو 3 أشهر.



ودعا الطراونة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التنفسية بضرورة الاتزام بالأدوية المصروفة من الطبيب، وتغطية الفم والأنف أثناء الموجات الغبارية.



ودعا أيضا الأشخاص الذين يعانون من حساسية الربيع الى تغطية الفم والأنف أثناء المرور من الحدائق أو بجانب الأشجار المزهرة.