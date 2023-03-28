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نقل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني إلى المستشفى

نقل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني إلى المستشفى
الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، بنقل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني إلى المستشفى مساء أمس.

العالم _ أوروبا

وتقول الصحيفة إن برلسكوني اشتكى من الألم وتوجه إلى المستشفى في ميلانو.

وأشارت الصحيفة إن برلسكوني، "البالغ من العمر 86 عاما عانى من الألم يوم الاثنين وتم نقله على جناح السرعة، إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو لإجراء فحوصات ويمكن أن يخرج في وقت مبكر من الأيام القادمة".

وأضافت الصحيفة: "تم إدخال برلسكوني آخر مرة إلى المستشفى في سان رافاييل منذ أكثر من عام بقليل، في يناير 2022، وتسببت عدوى في المسالك البولية في دخوله المستشفى".

وأوضحت: "في يونيو 2016، خضع لعملية جراحية في سان رافاييل، وفي عام 2019 خضع لعملية جراحية بسبب انسداد معوي".

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