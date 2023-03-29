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غانتس: بايدن يقرع 'جرس إنذار' عاجل لحكومة نتنياهو

غانتس: بايدن يقرع 'جرس إنذار' عاجل لحكومة نتنياهو
الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس حزب المعسكر الرسمي في الكيان الاسرائيلي بيني غانتس أن "انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن لسلوك 'إسرائيل' فيما يتعلق بالإصلاح القضائي"، هي بمثابة "قرع جرس إنذار عاجل" للحكومة.

العالم - الاحتلال

وقال غانتس مساء الثلاثاء، لقد "أرسل الرئيس بايدن الليلة "جرس إنذار" عاجل للحكومة الإسرائيلية، مضيفا أن "الإضرار بالعلاقات مع الولايات المتحدة، أفضل صديق لنا وحليفنا الأهم، هو هجوم استراتيجي، ويجب على نتنياهو أن يوجه فرق التفاوض الخاصة به فيما يتعلق بالتشريع، والعمل بسرعة لتصحيح الوضع ".

ودعا غانتس نتنياهو إلى "الإعلان عن إعادة وزير الحرب يوآف غالانت إلى منصبه، ومصادرة السلطات الأمنية من الوزير سموتريتش، وعدم السماح للوزير بن غفير بأن يثور"، وفق تعبيره.

وكان بايدن قال إنه يأمل في أن يتخلى نتنياهو عن التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات في فلسطين المحتلة وأزمة سياسية لحكومة الاحتلال، معتبرا أن حكومة نتنياهو التي تواجه حركة احتجاجية واسعة النطاق ضد مشروع التعديلات القضائية الذي تم تجميده، لا يمكنها مواصلة هذا المسار.

وأوضح أنه لا يعتزم في المدى القريب دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض.

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