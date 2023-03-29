إلتفاف نتنياهو على المعارضة والمظاهرات وتمرد الجيش + فيديو

العالم – الاحتلال

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشارت أن تراجع نتنياهو عمليا إنما هو محاولة للالتفاف على وضع الاحتجاجات والمظاهرات التي تصاعدت بقوة، مضيفة: لولا قيامه بهذه المناورة أي محاولة تأجيل طرح هذا القرار من أجل الإقرار والتصويت عليه بالكنيست، لذلك هو التف على المعارضة وعلى المظاهرات التي تصاعدت.

ولفتت إلى أنه: خاصة مشاركة اتحاد العمال الذي يعرف نتنياهو أنه من أقوى الاتحادات العمالية ومن أقوى المنظمات في داخل الكيان الصهيوني شلت عمليا الحياة تماما من الطيران إلى القطاع الصحي والقطاع العمالي.

وأضافت أن كل القطاعات التي يقوم عليها هذا الكيان كانت في حالة شلل تام لذلك كان نتنياهو مضطرا أن يأخذ هذا القرار وبالاتفاق مع بنغفير، لافتة إلى أن: في النهاية كان هناك اتصال وكانت هناك مساومة أعطاها مقابل السماح لتأجيل التصويت وليس التراجع عن التصويت.

وبينت أن نتنياهو أعطى بنغفير الدفاع المدني وهذا ما يعني أنه قد أعطاه ميليشيا رسمية يقوم من خلالها ليس فقط بقمع الفلسطينيين وإنما أيضا بقمع المعارضين في داخل هذا الكيان.

وبينت أنه وعمليا إذا تراجع نتنياهو عن هذا الموقف وعن طرح القانون فسوف يخسر أمام الأحزاب الصهيونية الدينية وأمام ينغفير وسموتريتش وغيرهم من الأحزاب الصغيرة المتطرفة، وأوضحت: هو الآن أجل عملية الصدام ونزع فتيل الصدام الذي احتدم في الشارع والذي انضم إليه العديد من القطاعات سواء داخل الجيش أو خارجه.

ونوهت إلى أن المؤسسة العسكرية لم تمر بالمطلق أن يمتنع عدد واسع و وازن من ضباط الاحتياط وضباط الخدمة في القطاعات المختلفة من الطيران إلى المشاة إلى البحرية.. فكل هذه التشكيلات بدأت تهدد بالانسحاب وعدم الامتثال إلى الأوامر وعدم الامتثال للقوات الاحتياط.

وخلصت إلى القول إن: كل ذلك أشار إلى أن هناك نقطة حسم وكسر عظم، و إن لم يأخذ هذا القرار الذي اتخذه كانت الأمور سوف تتصاعد.

وأكدت آمال وهدان: رأينا اليوم أنه إذا أعاد الكرة مرة أخرى في الدورة القادمة كما وعد بنغفير.. يعني هناك اتفاقية بينهم أنه سيعيد طرح هذا الموضوع إذا لم يتمكن من إحداث شرخ داخل معسكر المعارضة، وبدأ بمغازلة غانتس وزير الدفاع الأسبق من أجل تفسيخ المعارضة الداخلية، لكن باعتقادنا ووفق عدد من التقارير لن يكون هناك بإمكان نتنياهو ولا معسكره أن يمرروا هذا القانون.

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