شاهد.. رد فعل فصائل المقاومة على فتح سفارة أذربيجان في الاراضي المحتلة

العالم - مراسلون

بعد ثلاثة عقود من العلاقات بين البلدين تقرر أذربيجان فتح سفارة لها داخل "تل ابيب" الأمر الذي اثار غضبا فلسطينيا واسعا، لاسيما وان قرار يتخذه بلد بأغلبية مسلمة وان كانت تربطه علاقات اقتصادية بكيان الاحتلال منذ عام ١٩٩٢ لكنه يأتي الان بتمثيل دبلوماسي على حساب الدم الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم لمراسلة قناة العالم: "هذا السلوك من أذربيجان هو عدوان على شعبنا وعلى حقوقه الثابتة بالمدينة المقدسة هذه مدينة فلسطينية عربية واسلامية كانت وستظل كذلك، ومطلوب من أذربيجان التراجع عن هذه الخطوة والا هذا سعتبر عدوان صارخ على الشعب الفلسطيني من هذه الجمهورية".

بدوره قال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب لمراسلتنا: "نحن ندين هذه الخطوة التي تقدم عليها اذربيجان ونحن نرى أن "اسرائيل" تسعى لتجد موطئ قدم في الدول المحيطة بالجمهورية الاسلامية الايرانية بهدف زعزعة الامن والاستقرار في الاقليم".

فتح اذربيجان سفارة في كيان الاحتلال لن تحقق لها شيء كما لم يحقق لها شيء لمن سبقها من الحكومات العربية، فهو خطأ تاريخي ستدركه الحكومة والشعب الاذري حينما تقع في وحل كيان عنصري لا يبحث الا عن مصلحته فقط.

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