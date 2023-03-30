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ذكرى يوم الارض تشكل همزة وصل بين التونسيين وفلسطين سنويا

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

ذكرى يوم الارض، موعد يتجدد سنويا كهمزة وصل بين التونسيين وفلسطين، كرابط مقدس لا ينقطع.

العالم - خاص بالعالم

هنا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس رفرف العلم الفلسطيني عاليا وصدحت الحناجر معلنة ان الارض حرة وان المقاومة نهج لا بد منه وان التطبيع مع الكيان الصهيوني ساقط لا محالة.

أحياء يوم الأرض مناسبة تجمع التونسيين حول القضية الفلسطينية رغم اكراهات أوضاعهم الداخلية.

جمعيات ومنظمات بينها مركز التراث الفلسطيني بالشراكة مع مؤسسة سيدة الارض احيت بدورها ذكرى يوم الارض عبر تظاهرة فكرية و معرض التراث الفلسطيني حتى تتوارث الأجيال عدالة القضية وعدالة الدفاع عنها.

الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع نظمت بدورها مع مركز مسارات للدراسات الفلسفية والانسانيات ندوة حوارية ذكرت فيها بأهمية أحياء يوم الارض خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها فلسطين.

يوم الارض سيظل برمزيته من بين الفرص التي تتطلب توظيفها لصالح القضية الفلسطينية بشكل أكثر فعالية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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