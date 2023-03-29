كتيبة جنين تستهدف مستوطنة 'شاكيد' بصليات كثيفة من الرصاص

العالم - فلسطين

وقالت كتيبة جنين في بلاغ عسكري: "بعون الله وقوته تمكنت احدى مجموعات كتيبة جنين الساعة 5:30 من مساء اليوم الاربعاء من استهداف مستوطنة شاكيد جنوب مدينة جنين بصليات مباشرة من الرصاص".

يشار إلى تنامي العميات الفدائية في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، رداً على الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين بشكل شبه يومي.

نص بلاغ كتيبة جنين كاملا كما ورد "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس كتيبة جنين

بعون الله وقوته تمكنت احدى مجموعات كتيبة جنين الساعة 5:30 من مساء اليوم الاربعاء من استهداف مستوطنة شاكيد جنوب مدينة جنين بصليات مباشرة من الرصاص.

وانه لجهاد نصر او استشهاد

سرايا القدس كتيبة جنين

الاربعاء 29/3/2023