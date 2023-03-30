دعوات لسفك الدماء واغتيال نتنياهو

العالم – غياهب الكيان

رغم تعليق نتنياهو خططه القضائية استمرت الاحتجاجات ضده في الشوارع ما دفع خبراء امنيين لتشبيه الوضع في الكيان بالكارثة هكذا وصف رئيس الموساد السابق واقع الانقسامات الحالية في ظل حرب الهويات والقوميات الكيان المأزوم الذي وصل الى أكبر خطر وجودي منذ تأسيسه على أرض فلسطين قبل 75 سنة.

وحول تقدير تمير باردو رئيس الموساد السابق الوضع في الكيان بالكارثة هذا يعني أنه يملك معلومات استخبارية تؤكد ذلك ودلالات توصيفه لذلك أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة أن التقديرات السياسية شيء، لكن التقديرات الامنية هو شيء آخر على الرغم من أن هنالك عقدة تلازم الصهاينة تتعلق بالانهيار السابق الذي حصل بحسب الادعاء الصهيوني.

ويناقش البرنامج عدم توقف رئيس الموساد السابق باردو عند توصيف واقع الكيان بالكارثة بل ذهب بعيدا في القول ان ايران العدو الأكبر للصهاينة لم تحتاج الى حرب لتدمير الكيان بل تكتفي اليوم بمشاهدة دماره الذاتي من الداخل.

ويبحث برنامج "غياهب الكيان"، في التدمير الذاتي للكيان بفعل حرب الهويات الذي تحدث عنه رئيس الموساد السابق يترجم نفسه بلغة العنف المرتفعة والدعوات الى العنف وسفك الدماء واغتيال السياسيين كما يقدمها المعارض لنتناهو.

ويلقي البرنامج الضوء على الدعوة لسفك الدماء والاغتيال لا تتوقف عند قتل نتنياهو وعائلتها بل طالت أيضا الحريدييم المتدينين من جانب عبلمانيين مطالبة بتعليق المشانق لهم في توجه عنصري يبرز الانقسامات الحادة بين العلمانيين والمتدينين في الكيان.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "غياهب الكيان"، نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6577808