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مجلس الشيوخ الأميركي ينهي تفويض البنتاغون في العراق

مجلس الشيوخ الأميركي ينهي تفويض البنتاغون في العراق
الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

أنهى مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية الأصوات تفويض وزارة الدفاع الأميركية- البنتاغون لاستخدام القوة العسكرية في العراق.

العالم - الأميركيتان

جاء ذلك في جلسة عقدها اليوم الأربعاء (29 آذار 2023)، حيث صوت 54 من أعضاء المجلس مقابل 27 على الغاء قانونين صدرا عامي 1991 و2002، منحا التفويض لوزارة الدفاع الأميركية بتنفيذ هجمات عسكرية داخل العراق بأمر من الرئيس دون الحاجة للعودة إلى الكونغرس.

وبعد 20 عاماً من الهجوم على العراق، يريد الكونغرس استعادة صلاحية شن عمل عسكري وتقييد صلاحيات الرئيس ووزارة الدفاع الأميركية.

وهذه الخطوة التي تحظى بدعم البيت الأبيض، لا تزال تتطلب موافقة مجلس النواب الأميركي.

وفي حال الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، سيشكل الغاء القانونين نهاية حرب العراق رسمياً، ويستعيد الكونغرس سلطته في إعلان الحرب.

بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي عن دعمه لهذه الخطوة.

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