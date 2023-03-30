شاهد.. مهرجان التعرف بالقوميات الإيرانية في طهران

العالم - مراسلون

في تفاصيل الخبر.. أيام عيد النوروز راس السنة الايرانية خير دليل لإقامة الاحتفالات والمهرجانات في كافة أرجاء البلاد، مهرجانات ترمي للتعريف بتقاليد وثقافات المدن الايرانية، برج الحرية المعروف ببرج آزادي، الرمز الوطني للبلاد وخلال هذه الأيام يستضيف السائحين الى العاصمة طهران مع بداية العام الجديد، ويقام فيه مهرجان يتضمن برامج خاصة بهذه الايام.



وقال رئيس بلدية المنطقة التاسعة في طهران "محمد رحيم مرتضوي" لمراسل قناة العالم الاخبارية: "كما تعلمون فان بلدنا ايران يتضمن العديد من القوميات وهذا العام قمنا باقامة هذا المهرجان بمشاركة عدد من القوميات الايرانية للتعريف بتقاليد و ادابهم وعرض مايملكونه من امكانيات".



هذا المهرجان المقام في برج آزادي (برج الحرية) يتضمن برامج مختلفة منها إقامة ممر القبائل، ويشمل الخيام البدوية والطقوس التقليدية والطعام والموسيقى للقبائل الإيرانية، وتعرض في الممر الهدايا التذكارية، والحرف اليدوية، كما تنظم عروض موسيقية لمختلف الأمم وبينها الطاجيكية والأفغانية والهندية.



والاحتفال بالنوروز هو في الواقع رمز لذكرى إيقاظ الطبيعة من سبات الشتاء وحياة الطبيعة ويعتقد الايرانيون أنه إلى جانب الطبيعة، يجب عليهم أيضا أن يبدأوا مرحلة جديدة بروح جديدة.

الاحتفالات بالنوروز تتمثل في مجموعة من الطقوس التي تقام بمناسبة حلول السنة الجديدة والتي تواكب قدوم الربيع.