شاهد.. الربيع يحل على الدول الأوروبية والنشطاء العرب يعلقون

العالم - خاص بالعالم

في تفاصيل الخبر.. لأكثر من عقد من الزمن، سيطر وصف الربيع العربي على التغطيات والمناقشات السياسية حول العالم. اليوم يبدو أن الصورة انقلبت، وبتنا نتحدث عن الربيع الأوروبي، من فرنسا إلى البرتغال وايطاليا، تظاهرات واحتجاجات تعم الشوارع والمدن. وأخر محطات الربيع الأوروبي. المقبل المانيا.

ما يجري في الدول الاوروبية، حظي باهتمام الناشطين على مواقع التواصل، حيث كتب "ألكسندر" معلقا حول هذا الموضوع: "اعلن تضامني مع الربيع الأوروبي وأقف وبكل قوة الى جانب مطالب الثوار في فرنسا. الدائرة دارات على دول الاتحاد الاوروبي وما كانوا امس يضحكون علينا به، اليوم اصبح في دارهم. تلك هي عدالة الله التي يساوي بها البشر، ونحن لن ننسى ما عملوه معنا".



وغرد "محسن" كاتبا حول هذا الموضوع: "بداية الربيع الاوروبي، عقبال البقية ليذوقوا ما فعلوه في البلدان العربية".



وجاء في حساب "ادرينامين" بشأن هذا الموضوع: "فنشر هذه الصور وعلق عليها. لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية، حرب في أوكرانيا مظاهرات في فرنسا فوضى عارمة في اسرائيل وسلام في الدول العربية والشرق الأوسط".

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