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إعادة تعيين 'أليخان سمايلوف' رئيسا للوزراء في كازاخستان

إعادة تعيين 'أليخان سمايلوف' رئيسا للوزراء في كازاخستان
الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

تمت في كازاخستان إعادة تعيين أليخان سمايلوف، اليوم الخميس، لمنصب رئيس وزراء البلاد.

العالم- أسيا والباسفيك

وتم اقتراح ترشيح سمايلوف على الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف اليوم الخميس من قبل رئيس المجلس (مجلس النواب للبرلمان الكازاخستاني) ورئيس حزب "أمانات" ("Amanat") ييرلان كوشانوف.

وبعد ذلك بحث توكايف هذا الاقتراح مع ممثلي الكتل الأخرى بالبرلمان.

ويشغل سمايلوف منصب رئيس الوزراء في كازاخستان منذ أكثر من عام.

وتم تعيينه لهذا المنصب بعد أعمال الشغب التي شهدتها كازاخستان في يناير 2022.

وقبل تعيينه لهذا المنصب كان أليخان سمايلوف يعمل في المكتب الرئاسي ووزارة الخارجية، كما كان وزيرا للمالية ومساعدا للرئيس.

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إعادة تعيين 'أليخان سمايلوف' رئيسا للوزراء في كازاخستان

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