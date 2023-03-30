شاهد.. سرايا القدس تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال في جنين

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية "فارس الصرفندي" إن قوات الاحتلال تراجعت من بلدة قباطية الواقعة جنوب شرق مدينة جنين المحتلة بعد عملية اقتحام كبيرة قامت بها في البلدة أدت الى اصابة عددا من الفلسطينيين.

وأضاف، أن الاشتباكات بين سرايا القدس وقوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية اندلعت اثناء محاصرة قوات الاحتلال منزل أحد الفلسطينيين، حيث أطلق المقاومون الرصاص الحي و قاموا بتفجير العبوات المحلية الصنع.

كما اقتحم جنود الاحتلال جبع في جنين وتمكنوا من إص فلسطينيين اثنين واعتقال الاسير المحرر زيد نزال، خلال الاقتحامات. واعلنت سرايا القدس كتيبة جنين، استهداف جيب عسكري اسرائيلي في بلدة اليامون شمال غربي جنين. مشيرة الى إصابة عدد من جنود الاحتلال.

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