شاهد.. موسكو تحذر من 'حرب هجينة' طويلة الأمد

العالم - خاص بالعالم

بالتزامن مع تفاقم الحرب الأوكرانية وغياب أي أفق لإنهائها، استعرضت روسيا عضلاتها العسكرية بإعلانها أن قواتها الاستراتيجية الصاروخية بدأت تدريبات تشمل أنظمة صواريخ يارس النووية الباليستية العابرة للقارات.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، عن مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف فرد عسكري وحوالي 300 قطعة عتاد في المجمل التدريبات.

وفي السياق صرحت موسكو بعزمها على إطالة أمد الحرب، على لسان الناطق باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف"، الذي اعتبر بأنه عند الحديث عن الحرب بالمعنى الواسع، وعن المواجهة مع دول غير صديقة ومناهضة، فإن أمد هذه الحرب الذي وصفها بالهجينة، سيطول.

وأكد على القناعة الروسية السائدة بأن جميع أهداف ما أسماها 'العملية العسكرية الخاصة' يجب أن تتحقق، وقال الكرملين إن من المستحيل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عبر السياسة والدبلوماسية.

وفي سياق متصل، قال "سيرغي ريابكوف" نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو توقفت عن إخطار الولايات المتحدة بشأن أنشطتها النووية، بما يشمل التجارب، وذلك بعد انسحاب موسكو من معاهدة 'نيو ستارت' للحد من الأسلحة النووية الشهر الماضي.

كما اعتبر ريابكوف أن خطط موسكو لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا ستجبر حلف شمال الأطلسي (ناتو) على تقييم مدى خطورة الموقف.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المعارك الشرسة في الشرق الأوكراني، إذ أقر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين في رسالة صوتية بأن المعركة في باخموت ألحقت ضررا بالغا بقواته وكذلك بالجانب الأوكراني.

ويقول مسؤولون روس إن قواتهم لا تزال تكتسب أرضاً في المعارك الدائرة في شوارع مدينة باخموت لكن القوات أخفقت حتى الآن في تطويق المدينة بالكامل وإجبار الأوكرانيين على الانسحاب كما بدا مرجحا قبل أسابيع.

هذا وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أنه ما لم تحقق بلاده النصر في باخموت، فسوف تبدأ روسيا في حشد دعم دولي لتوقيع اتفاق يجبر أوكرانيا على تقديم تنازلات غير مقبولة.