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الأركان الايرانية: جميع خيارات الأعداء باتت عاجزة وخائبة أمام ايران

الأركان الايرانية: جميع خيارات الأعداء باتت عاجزة وخائبة أمام ايران
الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

أصدرت هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية بيانا بمناسبة حلول ذكرى الاستفتاء التاريخي على نظام الجمهورية الاسلامية والذي يصادف بعد غد السبت، أكدت فيه ان كافة الخيارات العسكرية والامنية والسياسية والثقافية للاعداء في المواجهة مع الشعب الايراني باتت عاجزة وخائبة.

العالم - ايران

وشددت هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية في بيانها ان التطور المحير والتوجه الناجح نحو بناء ايران قوية هو ما دفع نظام الهيمنة الى استخدام كافة امكانياته لمنع هذا الشموخ والاقتدار.

وتابع البيان ان الاعداء وفي مقدمتهم النظام الارهابي الاميركي والصهيونية العالمية ظنوا خائبين ان شن حرب هجينة وتجييش عملائهم في الداخل لزعزعة الامن الداخلي للشعب الايراني ، يمكنه ان يهدد الصلابة الشعبية للنظام الاسلامي لكن مشاركة الشعب الايراني المقاوم والبصير في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية اثبتت خطأ حسابات العدو.

واكد البيان ان تحقيق مستقبل مشرق للبلاد، وكذلك تحقيق التطور لايران الاسلامية وحل كافة المشاكل هو بحاجة الى احلال الامن بصورة شاملة وكاملة ولذلك فان القوات المسلحة الايرانية ستدافع بقوة عن الاستقلال والامن والمصالح القومية والانجازات العظيمة للشعب والنظام الاسلامي وهي مستعدة للتضحية بالغالي والنفيس دفاعا عن مبادئ الثورة الاسلامية والنظام الاسلامي والشعب الايراني العزيز .

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