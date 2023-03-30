الأركان الايرانية: جميع خيارات الأعداء باتت عاجزة وخائبة أمام ايران

العالم - ايران

وشددت هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية في بيانها ان التطور المحير والتوجه الناجح نحو بناء ايران قوية هو ما دفع نظام الهيمنة الى استخدام كافة امكانياته لمنع هذا الشموخ والاقتدار.

وتابع البيان ان الاعداء وفي مقدمتهم النظام الارهابي الاميركي والصهيونية العالمية ظنوا خائبين ان شن حرب هجينة وتجييش عملائهم في الداخل لزعزعة الامن الداخلي للشعب الايراني ، يمكنه ان يهدد الصلابة الشعبية للنظام الاسلامي لكن مشاركة الشعب الايراني المقاوم والبصير في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية اثبتت خطأ حسابات العدو.

واكد البيان ان تحقيق مستقبل مشرق للبلاد، وكذلك تحقيق التطور لايران الاسلامية وحل كافة المشاكل هو بحاجة الى احلال الامن بصورة شاملة وكاملة ولذلك فان القوات المسلحة الايرانية ستدافع بقوة عن الاستقلال والامن والمصالح القومية والانجازات العظيمة للشعب والنظام الاسلامي وهي مستعدة للتضحية بالغالي والنفيس دفاعا عن مبادئ الثورة الاسلامية والنظام الاسلامي والشعب الايراني العزيز .