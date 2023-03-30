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استشهاد يمنيين اثنين بقصف لتحالف العدوان على صعدة

استشهاد يمنيين اثنين بقصف لتحالف العدوان على صعدة
الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

استشهد يمنيان إثر قصف مدفعي لتحالف العداون استهدف مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

العالم- اليمن

وأكد مصدر أمني بصعدة وصول شهيد ثان إلى مستشفى رازح الريفي خلال أقل من 24 ساعة إثر قصف مدفعي لتحالف العدوان على مديرية شدا الحدودية بصعدة.

هذا و استشهد طفل وأصيب آخر، فجر اليوم الخميس، إثر انفجار جسم من مخلفات العدوان بمحافظة الحديدة.

وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن في بيان، استشهاد طفل وإصابة آخر جراء انفجار مخلفات الغارات بمديرية الحالي أثناء جمعهم للحطب بالحديدة.

يشار إلى أن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، أكد في 8 مارس الجاري، استشهاد وإصابة 64 امرأة نتيجة مخلفات العدوان خلال العام 2022م.

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