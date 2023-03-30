المجلس التنسيقي للاعلان الاسلامي: نظام الجمهورية الاسلامية انموذج للسيادة العلوية

العالم - ايران

واكد على ان هذا النظام يجسد السيادة العلوية (القائمة على نهج اهل البيت عليهم السلام) والذي تحول اليوم بفضل توجيهات قائد الثورة الاسلامية "الامام الخامنئي" الى مجتمع الهي حصين ومتماسك وموحد.

ولفت البيان الى، ان "الثورة الاسلامية في ايران التي انطلقت من مبادئ الدين الالهي، تختلف عن سائر الثورات المعاصرة، لكونها رسمت افاقا جديدة للانسان في الوقت الحاضر".

واعتبر البيان، ان يوم 12 فروردين، يجسد الاقتراع التاريخي العظيم للشعب الايراني، اتباعا لقائده الجليل والحكيم الامام الخميني (رض)، من اجل تاسيس نظام الجمهورية الاسلامية الذي تخلد باعتباره احد المع المناسبات المقدسة في تاريخ الثورة الاسلامية، انطلاقا من الايمان بتحقيق الوعد الالهي وارادة شعب واع وصابر والمضي على تعاليم الاسلام الاصيل، وذلك في عهد انحلال القيم الدينية والانسانية.

واكد المجلس التنسيقي للاعلان الاسلامي في بيانه، على ان نظام الجمهورية الاسلامية، ماض في "المرحلة الثانية من تاريخ الثورة الاسلامية"، ورغم الخصومات الشاملة والحرب التركيبية التي يشنها الاعداء ضده، نحو بناء الحضارة الاسلامية الجديدة.

وفي الختام، هنأ "المجلس" بحلول عيد النوروز وشهر رمضان المبارك، كما حيّا ذكرى يوم الجمهورية الاسلامية، والامام الراحل (رض) وشهداء الثورة الاسلامية والدفاع المقدس "الذين ضحوا بانفسهم في سبيل ترسيخ واعلاء راية هذا النظام المقدس"؛ سائلا الباري تعالى ان ينعم على قائد الثورة المعظم "اية الله العظمى الخامنئي" بطول العمر ودوام الثبات والرقي.