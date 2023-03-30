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الجزائر تبحث مع أبو الغيط التعاون مع الجامعة العربية

الجزائر تبحث مع أبو الغيط التعاون مع الجامعة العربية
الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في اتصال هاتفي التعاون بين الجزائر والجامعة.

العالم- الجزائر

وأفاد بيان وزارة الخارجية، بأن "الطرفين استعرضا علاقات التعاون بين الجزائر وجامعة الدول العربية وكذا آفاق تعزيز العمل العربي المشترك تحقيقا لمصالح الأمة العربية وخدمة لقضاياها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

كما أشار البيان إلى أن الوزير الجزائري، عطاف، اغتنم هذه الفرصة لطرح موضوع متابعة تنفيذ قرارات قمة الجزائر، مشددا على أهمية تشكيل الآليات المتفق عليها بهذا الخصوص، لا سيما اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالعمل من أجل نيل دولة فلسطين الشقيقة العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على معالجة هذه المواضيع في إطار التنسيق بين الأمانة العامة والممثلية الدائمة للجزائر لدى جامعة الدول العربية.

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