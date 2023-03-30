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الأردن : استمرار تأثير الكتلة شديدة البرودة الجمعة والسبت

الأردن : استمرار تأثير الكتلة شديدة البرودة الجمعة والسبت
الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

يتوقع أن يستمر تأثر الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع بالكُتلة الهوائية شديدة البرودة، حيث تستمر درجات الحرارة أقل من مما هو مُعتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام ويبقى الطقس بارداً على نحوٍ لافت في عموم المناطق، مما يستوجب الاستمرار في ارتداء ملابس أكثر دفئاً.

العالم _ الأردن

وفي التفاصيل، يتوقع أن يستمر تأثر المملكة يوم الجمعة بالكُتلة الهوائية شديدة البرودة بحيث تكون درجات الحرارة أبرد من مُعتدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-7 درجات مئوية ويكون الطقس بارداً نهاراً في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مُنخفضة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات و تتسبب بإثارة الغُبار والأتربة في اجزاء من البادية.

وخلال ساعات ليل الجمعة/السبت يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة نتيجة حدوث المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة الليلية، ويُحتمل تشكل الصقيع ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية و السهول الشرقية.

ارتفاع على درجات الحرارة السبت مع بقائها أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام

و تميل درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت مع بقائها أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً نسبياً ومُشمس في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة، مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات عالية.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً في بعض المناطق.

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الأردن : استمرار تأثير الكتلة شديدة البرودة الجمعة والسبت

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