موائد الرحمن تنتشر في أنحاء إيران لاستضافة الصائمين 

العالم – خاص بالعالم

هو شهر الخير والبركة شهر رمضان المبارك، حیث تكثر وتنتشر المبادرات الجماعية ذات الطابع الخيري والتضامني في أرجاء إيران، والتي تزيد الترابط بين الناس كهذه الموائد الرمضانية و الإفطارات الجماعية موائد تتجلى خلالها مظاهر الكرم في أنحاء البلاد وتخلق حالة من المودة بين الصائمين ويجتمع خلالها الصائمون على مائدة واحدة دون معرفة سابقة ببعضهم البعض في جو رمضاني حميم ما يزيد التآخي والتراحم بينهم.

وقال أحد المواطنين: "أن موائد الإفطار الجماعي تقام كل عام في شهر رمضان في هذا المكان وغيره من الأماكن لخلق اجواء رمضانية بمشاركة جميع الفئات وشرائح المجتمع، وهنا نقدم يوميا ألف وجبة إفطار لمن يأتي الى هذه المائدة الرحمانية."

هذه الموائد الخيرية تنشر مشاعر المحبة بين الناس وتشكل مضمارا للتسابق على عمل الخير / تختلف النماذج في طبيعة وشكل الإفطار الجماعي، لكنها تلتقي عند نقطة تعزيز التضامن والتكافل والأواصر الاجتماعية، والتي تتعزز أكثر خلال الشهر الفضيل، بسبب القيم الروحية السامية التي يضفيها شهر رمضان المبارک.

وقال مواطن ايراني آخر: "أشعر أن جلوسي على هذه المائدة هي دعوةٌ من الله، ومسرورٌ بهذه الدعوة."

إلى ذلك قال مواطن ايراني آخر: "إن موائد الافطار هي سنةٌ حسنةٌ تقام في انحاء البلاد، وتخلق أجواء الأخوة والمحبة بين الصائمين في شهر رمضان."

شهر رمضان المبارك يشكل فرصة في ايران لتكريس المفاهيم التي يمثلها الشهر وللترويج لها عبر الممارسة والتثقيف هذا وتنبع اهمية العادات الشعبية والروحية رغم بساطتها من القيم التي تمثلها فهذه الموائد تاتي من اجل ترويج هذه التقاليد لنقلها للاجيال القادمة ...

تتميز موائد الإفطار الجماعي في شهر رمضان الكريم بطابعها الخاص لما لها من قيم إيمانية واجتماعية، كما أنها تعد من المشاهد المميزة في هذا الشهر الفضيل.