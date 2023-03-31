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اختناقات باعتداء "إسرائيلي" على استاد رياضي شمال القدس

اختناقات باعتداء
الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، خلال مباراة نهائي كأس الشهيد ياسر عرفات لكرة القدم بين “مركز بلاطة” و”جبل المكبر”.

العالم - فلسطين

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت محيط الاستاد، وأطلقت وابل من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الملعب، ما أدى إلى إصابة عدد من لاعبي الفريقين والمشجعين في المدرجات بالإختناق، بينهم أطفال.

وأضافت المصادر أن قنابل الغاز السام طالت غرف الملابس خلال تواجد لاعبي الفريقين بين شوطي المباراة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، كما أضطرت الجماهير إلى مغادرة المدرجات والنزول إلى أرضية الملعب للاحتماء من قنابل الغاز.

ورغم الاعتداء الآثم لقوات الاحتلال، قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وطاقم التحكيم وإدارة الفريقين واللاعبين استئناف المباراة، حيث تأخر انطلاق الشوط الثاني 20 دقيقة عن موعده، علما أن النتيجة تشير إلى تقدم “جبل المكبر” بهدف دون رد سجله لاعبه زيد قنبر في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

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