البرهان يستقبل رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم ليبيا باتيلي

العالم-السودان

وقال باتيلي إن زيارته للسودان تأتي في إطار مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية مبيناً أن الزيارة تأتي أيضا في أعقاب تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار، وللحاجة الماسة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وذلك من أجل إرساء السلام والإستقرار مبيناً أن هذه العملية تحتاج لتضافر جهود الدول المجاورة لليبيا مثل السودان وتشاد والنيجر خاصة فيما يتعلق بإجلاء الحركات المسلحة الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية, حسبما نقل موقع بوابة افريقيا الاخبارية.

وأضاف باثيلي، أن البعثة الأممية تتطلع لتعاون دول جوار ليبيا من أجل المساعدة في معالجة الأوضاع في هذه الدولة.بإعتبار أن الإستقرار فيها يمثل إمتداداً للإستقرار لكل الدول المجاورة مشيداً بدعم السودان لهذه الجهود الدولية من أجل حل الأزمة الليبية.

ودعا باتيلي، الدول المجاورة لليبيا لبذل جهود جماعية لمراقبة حدودها وتأمينها حتى لاتكون ملاذا للمجموعات الخارجة عن القانون والجماعات الإرهابية والهجرة غير الشرعية وذلك لتعزيز السلام والإستقرار في المنطقة.