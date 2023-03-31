مستوطنون يدعون لذبح القرابين في المسجد الأقصى والاحتلال يعرقل وصول المصلين اليه

العالم - فلسطين

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال انتشرت على الحواجز العسكرية المؤدية إلى القدس، وعرقلت وصول المصلين من الضفة إلى القدس المحتلة.

واحتشد المئات قرب حاجز 300 العسكري شمال بيت لحم في طريقهم لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، وسط إجراءات أمنية مشددة للاحتلال.

في السياق نشرت جماعات استيطانية صهيونية، اليوم الجمعة، دعوات لذبح القرابين في المسجد الأقصى المبارك، يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، جماعة تسمى "العودة إلى الجبل" الاستيطانية المتطرفة نشرت إعلانا بإغراءات مالية كبيرة لمن يحمل قربانا أو يذبح قربانا في المسجد الأقصى.

وأفادت القناة العبرية بأن جماعة "العودة إلى الجبل" أو "العائدون إلى الجبل" قد أعلنت تقديمها 500 شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.62 شيكل ) سيتم منحها لمن سيحمل "قربانا" في المسجد الأقصى يوم الأربعاء، والذي يوافق عشية عيد الفصح اليهودي.

وأعلنت الجماعة الصهيونية المتطرفة عن تقديمها 1200 شيكل لمن يذبح "قربانا" في المسجد الأقصى، وذلك ضمن حزمة مالية ضخمة تقدر بحوالي 20 ألف شيكل إسرائيلي، تحريضا على تقديم الذبائح في قلب المسجد الأقصى المبارك.