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احتجاجات فلسطينية على عدم تقديم العلاج للاسرى ودعما للاسير خضر عدنان

الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

تظاهر الفلسطينييون على ابواب الصليب الاحمر الدولي احتجاجا على عدم تقديم الاحتلال الاسرائيلي العلاج للأسرى المرضى ودعما للشيخ خضر عدنان الذي يخوض اضرابا عن الطعام منذ ثمانية وخمسين يوما رفضا للاعتقال الاداري.

العالم - خاص بالعالم

هنا في هذا المكان، حيث الصور تتناثر هنا وهناك لاسرى فلسطينيين كل منهم له حكاية لا تشبه حكاية الاخر، هنا صورة للشيخ خضرعدنان مفجّر معركة الامعاء الخاوية والذي دخل يوم الثامن والخسمين في اضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الاداري.

وهناك صورة وليد الدقه الاسير الفلسطيني الذ امضى في السجون اكثر من37 عاما واليوم يرقد في احد مشافي السجون بعد ان كشف الاطباء اصابته بسرطان نادر، وغيرهم من الاسرى الذين يريد الاحتلال ان يحولهم الى ارقام ليس اكثر.

في مقر الصليب الاحمر الدولي علا الهتاف علّه يصل الى المؤسسات الدولية التي تصاب بالعجز المطبق اذا ما وصل الامر لصالحالفلسطينيين ، الفلسطينييون هنا يدركون ان هذه المنظمات الدوليه لم تغير من الامر شيء لكنهم يحاولون ان يضعوا مراة امامها كي تدكبانها عاجزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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