حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق بلغ 9 مليارات دولار

العالم - ايران

وقال آل اسحاق ان العلاقات التجارية بين ايران والعراق: بشكل عام شهدت التجارة بين البلدين نموا بنحو 20٪ العام الماضي أي ما يعادل 9 مليارات دولار والتي شملت جميع البضائع ، منها تصدير الخدمات الفنية والهندسية بحسب "ارنا".

وفي إشارة إلى المفاوضات الخاصة بإنشاء خط سكة حديد البصرة - شلمجة ، قال: إذا دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، فسيتم توفير مجال كبير لعبور البضائع ، وستؤدي الى تطوير العلاقات بين البلدين.

وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة ، في إشارة إلى إنشاء مدينتين صناعيتين على حدود العراق وإيران: إن هذا الإجراء يمكن أن يكون عونا كبيرا للاستثمار المشترك ، وتنمية العلاقات والتعاون الاقتصادي ، ويوفر الأساس للمشاركة في المشاريع العراقية.

ولفت إلى أن سوق العراق هو ثاني سوق شريك تجاري مع إيران بعد الصين ، مشيرا إلى أن إيران والعراق لديهما تجربة 14 مليار دولار من التجارة مع بعضهما البعض ، وان الهدف هو الوصول الى 20 مليار دولار ، وهو رقم ليس بعيد المنال.

وأكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة أن السوق العراقي واعد جدا بالنسبة لإيران وقال: هناك مجالات تعاون بين البلدين في الخدمات الصناعية والتجارية والفنية والهندسية.