الناتو يحذّر بكين من عواقب وخيمة إذا قدمت مساعدة عسكرية لروسيا

العالم - خاص بالعالم

هذه الخطوة تبعها تراشق للتهديدات والاتهامات بين موسكو ودول الحلف اخرها كانت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم صراحة الاتحاد الأوروبي بإشعال فتيل مواجهة جيوسياسية مع روسيا، مشيرا باصابع الاتهام الى أجهزة استخبارات غربية بالوقوف خلف 'هجمات إرهابية' في روسيا.

وخلال استلامه اوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم سفيرا الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة اعرب بوتين عن أسفه لتدهور العلاقات مع اميركا والاتحاد الاوروبي بشكل حاد في السنوات الأخيرة.



وقال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي :"علاقة روسيا بالولايات المتحدة، تمر بأزمة عميقة مع الأسف، إلا أنه لا يمكنني سوى أن أقول اليوم إن استخدام الولايات المتحدة في سياساتها الخارجية أدوات مثل دعم ما يسمى بالثورات الملونة، ودعم انقلاب كييف في الفين واربعة عشر، هو ما أدى إلى الأزمة الأوكرانية الراهنة".



على المقلب الاخر يحاول الغرب توجيه اهتمامه نحو الصين، في محاولة لتخفيف التوتر معها، فحطت طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين، لبحث المخاطر المحيطة بالتجارة معها وأزمة أوكرانيا.



وقال إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي:"الحفاظ على الحوار مع الصين أمر مهم نظرا لعلاقاتها الوثيقة مع روسيا التي تخوض حربا في أوكرانيا، كذلك ينبغي على أوروبا أن تقاوم الحد من العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الصين".



ورغم محاولة ماكرون كسر الجليد بين بكين والاتحاد الاوروبي، إلا أن ذلك لم يمنع رئيس حلف الناتو ينس ستولتنبرغ من ارسال تحذيرات لبكين بمواجهة عواقب وخيمة إذا قدمت مساعدة عسكرية لروسيا في حربها بأوكرانيا، متهما كلا من الصين وروسيا بمعارضة قواعد النظام العالمي.

لترد بكين على هذه التحذيرات بلسان سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي فو تسونغ بأنها لم تكن إلى جانب موسكو في حربها، لكنها تفهمت وجهة النظر الروسية.

وبينما يتركز التوجه الغربي الى الصين وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى بولندا في زيارة هي الاولى له منذ بدء الصراع في بلاده، ليبادر نظيره البولندي أندريه دودا بأعلان استعداد بلاده لتزويد أوكرانيا في المستقبل بكل مقاتلاتها من طراز ميغ 29، بالاضافة الى تقديمه وعود بالعمل على تعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا.

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